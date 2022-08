Goes geeft elf kavels uit voor tiny houses aan Tiendendreef

Fietsen­dief aangehou­den in Goes met hulp getuigen

GOES - In Goes is woensdagmiddag een fietsendief aangehouden door de politie met medewerking van alerte getuigen. Zij zagen de 48-jarige Goesenaar rond 14.15 uur in de Koningstraat lopen met een elektrische fiets die op slot stond. De verdachte vertelde hen dat hij toestemming had om de fiets mee te nemen.

11 augustus