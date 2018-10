Goes gaat weer asielzoekers opvangen

Jan-Willem Anholts van het COA zegt te begrijpen dat mensen het vreemd vinden dat het AZC in Goes zo snel na de sluiting alweer terug open moet. Hij wijst echter op de instroom van asielzoekers, die sinds de zomer toch weer omhoog is gegaan. ,,We hadden reservelocaties, maar die stromen vol. We zijn heel blij dat de gemeente Goes zo snel op ons verzoek kon ingaan.’’

,,Als zo’n verzoek komt hoor je daar serieus mee om te gaan”, zegt burgemeester Mulder. ,,De gebouwen staan er nog, er hoeft weinig aan te gebeuren. En er is in het verleden altijd veel draagvlak geweest.” De gemeente gaat met de scholen in overleg over het opnieuw opnemen van asielzoekerskinderen in de klassen. De directe omwonenden van het AZC zijn door de gemeente op de hoogte gesteld.