Goes gaat vernieuwende culturele initiatieven belonen met subsidie: ‘Kom maar met ideeën’

GOES - Culturele instellingen en organisaties in Goes kunnen van de gemeente geld krijgen voor vernieuwende ideeën. Er is 230.000 euro beschikbaar. ,,We willen de sector hiermee een steuntje in de rug geven in deze lastige tijd’', zegt wethouder Cees Pille.