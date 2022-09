Goes gaat plastic aan huis ophalen, grijze container wordt minder vaak geleegd

De gemeente denkt dat het voor veel inwoners geen probleem zal zijn als ze hun grijze container met restafval nog maar eens per vier weken aan de straatkant kunnen zetten om te worden geleegd. Het gemiddelde huishouden in Goes laat de grijze bak nu dertien keer per jaar legen, terwijl de vuilniswagen liefst 26 keer per jaar komt. Voor wie de container nu nog veel vaker laat legen, zal het straks even wennen zijn als de wagen minder vaak komt. De gemeente hoopt dat het voor deze groep een stimulans is om het afval beter te scheiden, zodat er minder restafval overblijft.