Goes en Maria Magdalena hebben een lange geschiedenis samen

GOES - De stad Goes eert deze zomer Maria Magdalena. Goes en Maria Magdalena zijn sinds de middeleeuwen met elkaar verbonden, toen de pas opgerichte parochie Maria Magdalena verkoos als beschermster.

Goes heeft twee Maria Magdalenakerken. De rooms-katholieke Heilige Maria Magdalenakerk en de protestantse Grote of Maria Magdalenakerk. En om het allemaal nog verwarrender te maken: ze staan ook nog eens recht tegenover elkaar. Daarnaast is in Goes ook nog een Magdalenastraat. Maar wie was Maria Magdalena?

De Bijbelse figuur Maria Magdalena wordt ook wel de apostel der apostelen genoemd. Ze was als eerste bij het lege graf van Jezus van Nazareth en Jezus openbaarde zich als eerste aan haar na zijn wederopstanding. En toen in de middeleeuwen in Goes een parochie werd gesticht, koos men Maria Magdalena als beschermster die zowel over de kerk als over de stad waakte. In de rooms-katholieke kerk is nog een reliek van haar te vinden.

Sporen

Maria Magdalena en Goes zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voldoende reden om daar deze zomer bij stil te staan. ,,Wat heeft Goes met haar?”, zegt Willy van Meegen van stichting Stichtlicht. ,,Voor mij is het een zoektocht naar alle sporen van Maria Magdalena in Goes”, zegt Van Meegen. ,,En we hopen natuurlijk dat dit een opmaat is naar een terugkerend evenement”, zegt Rutger Mauritz, cantor van de Grote of Maria Magdalenakerk.

Volledig scherm Rutger Mauritz en Willy van Meegen. © Melita Lanting/PZC Van Meegen en Mauritz hebben inmiddels heel wat research gedaan naar de sporen van Maria Magdalena in de stad. ,,De oudste afbeelding van Maria Magdalena staat op een klok die tegenwoordig in de toren van het oude stadhuis hangt”, zegt Van Meegen. Deze klok uit 1484 heeft daar niet altijd gehangen. ,,Vroeger stond er naast Slot Oostende een klokhuis en daarin hingen de klokken”, vertelt Mauritz. ,,De klokken zijn daar terechtgekomen omdat de toren ondanks dat de kerk werd ingewijd door een priester, toch is ingestort.” Nadat de klokkentoren is afgebroken verhuisde de klok (die als enige klok was overgebleven na de klokkenroof van de Tweede Wereldoorlog) naar de stadhuistoren. ,,En op deze klok staat Maria Magdalena als een van de patronen van deze stad”, zegt Mauritz.

Getijdengezangen en Bell Ringers

Vanaf half juli tot half september zijn er in Goes verschillende activiteiten rondom Maria Magdalena. Op 22 juli, de naamdag van Maria Magdalena, zal heel de stad merken dat Goes een echte Maria Magdalena-stad is. Op die dag zijn in de Grote of Maria Magdalenkerk Getijdengezangen te horen. ,,Tijdens de Lauden (05.45 uur), Priem (06.45 uur), Terts (09.00 uur), Sext (12.00 uur), None (15.00 uur), Vespers (17.00 uur) en Completen (21.30 uur). De metten is midden in de nacht en dat slaan we over. Dat gebeurde ook van oudsher niet in deze kerk”, zegt Mauritz. In de rooms-katholieke Maria Magdalenakerk begint om 10.00 uur een gezongen hoogmis. ’s Middags begint in dezelfde kerk Maria Magdalena Zingt en halfweg de middag is een openluchtconcert met muziek voor beiaard en koperblazers en de Bell Ringers. De naamdagviering wordt afgesloten met een concert van de Maria Magdalena Cantorij aangevuld met solisten.

De exposities die half juli beginnen zijn op verschillende plekken in de stad. Onder meer in museum De Bevelanden, het Stadhuis, beide Maria Magdalenakerken en in verschillende galeries. De meeste exposities lopen door tot 10 september. In Podium ’t Beest worden op verschillende dagen films vertoond en is een lezing over de persoon Maria Magdalena. Het hele programma komt ook op goesisgoes te staan, en op de site goes-europa.nl.