Goes denkt mee over andere invulling Zeelandhallen: 'Maar grote evenementen moeten mogelijk blijven’

Met een luxe jacht naar de Zeehonden kan deze zomer voor het eerst vanuit Goes

11:49 GOES - Inwoners en toeristen kunnen komende zomer voor het eerst een zeehondensafari maken vanuit Goes. Wie mee wil, moet snel zijn, want tijdens de acht vaartochten kunnen in totaal maar tachtig mensen mee. Met de tochten wil Goes zich op de kaart zetten als watergemeente.