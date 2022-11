Goes denkt aan het plaatsen van donneerringen: ‘Gun iemand anders het geld van jouw statiegeldflesje’

Stel: je bent in de stad en koopt een flesje drinken. Een plastic flesje. Dan betaal je daar 15 cent statiegeld voor. Maar je bent niet van plan om een statiegeldautomaat te zoeken om dat geld terug te krijgen. Te veel moeite voor die 15 cent. Wat doe je dan? In veel gevallen belandt zo'n flesje dan in een vuilnisbak, tussen al het andere afval. Dat vinden ze in Goes zonde, om twee redenen: de plastic flesjes worden dan niet gerecycled, en bovendien verdwijnt er geld in de vuilnisbak. Geld waar anderen wellicht heel blij mee zouden zijn. Daarom komen er misschien doneerringen. Maar wat zijn dat dan?

Statiegeld

Het zijn metalen ringen die om een afvalbak worden gehangen. In de ring zitten gaten, waarin mensen flesjes of blikjes kunnen zetten waarvoor ze zelf het statiegeld niet gaan terugvragen. Anderen kunnen deze flesjes er vervolgens uithalen om het statiegeld wél te innen. Dat kan iedereen zijn: iemand die het niet zo breed heeft, een maatschappelijke organisatie die wat extra geld kan gebruiken, of een kind. Hoe leuk is het om twintig flesjes te verzamelen, het statiegeld te innen en dan bijvoorbeeld bij de snoepwinkel een zakje met snoep te vullen?

Het initiatief om in Goes doneerringen te plaatsen komt van de fractie van PvdA/GroenLinks. Een meerderheid van de raad vindt het ook een leuk idee en daarom gaan B en W onderzoeken of het mogelijk is in Goes. In verschillende Nederlandse steden hangen al doneerringen aan vuilnisbakken, waaronder Breda, Eindhoven en Den Bosch. Volgend jaar moet duidelijk worden of ze ook in Goes komen.