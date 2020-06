Goes bereidt zich voor op hoogseizoen: ‘Coronaregels handhaven én gastvrij zijn’

videoGOES - Is Goes veilig genoeg om te shoppen? Vóelen mensen zich veilig genoeg? Of moet misschien hier of daar eenrichtingsverkeer worden ingesteld zolang de anderhalvemetersamenleving van kracht is? Het zijn vragen die zaterdag opborrelden tijdens een schouw van ondernemers, gemeente en handhaving.

Zaterdagmiddag 14.00 uur. Een select gezelschap van ondernemers, handhavers, ambtenaren en burgemeester Margo Mulder en wethouder Cees Pille verzamelt zich op het Kolveniershof in Goes. In twee groepjes gaan ze een rondje lopen door de binnenstad. ,,Zodat we op een druk moment met verschillende ogen kunnen kijken hoe het nu is”, zegt burgemeester Margo Mulder. Ze wil weten wat ondernemers nu vinden van alle maatregelen. Hoe het gaat en misschien hebben ze nog ideeën. Maar de groepjes kijken ook mee door de ogen van handhaving. Is het allemaal veilig genoeg en hoe gaat het met de terrassen?

Wat is te druk?

In de afgelopen weken is al heel wat gebeurd om de klanten veilig door de stad te laten gaan. De ondernemers organisatie Goes (OOG) heeft blauwe stickers op straat geplakt om mensen te stimuleren rechts aan te houden. ,,En alle winkels hebben speciale deurmatten”, vertelt Ruurt van der Wel, beoogd voorzitter van OOG. Daarnaast heeft de gemeente onder meer een groot bord neergezet om iedereen te wijzen op de anderhalve meter afstand. Dat dit niet altijd makkelijk is, is vooral te zien in de smalle straatjes. ,,Is het dan te druk?", vraagt wethouder Cees Pille zich af. ,,Maar wat is te druk? Hij noemt de smalle Sint Adriaanstraat als straat waar het kan gaan wringen. ,,Moet je dan denken aan eenrichtingsverkeer of moet je de uitstallingen weghalen? Als jij je omzet hebt zien halveren, brengt dat veel emoties met zich mee.”

Niet iedereen is al teruggekeerd

,,Wat we zien is dat iedereen wil dat we hier goed uitkomen”, zegt Van der Wel. ,,We hebben met z'n allen heel veel oplossingen bedacht.” Eigenlijk zijn alle ondernemers wel positief over de maatregelen, is één van de conclusies na de rondwandelingen. Maar dat de vlag niet uit kan bij ondernemend Goes mag ook duidelijk zijn. ,,Er zijn heel veel ondernemers die het wel echt zwaar hebben”, zegt Van der Wel. Want de straten zijn weliswaar niet meer zo leeg als in het begin van de crisis, de drukte van voor die tijd is nog niet terug. ,,Er zijn nog bepaalde groepen die de stad mijden”, vult Loek Rovers (OOG) aan. ,,En mensen willen nog niet binnen eten.”

Het is volgens burgemeester Margo Mulder vooral van belang om de balans te zoeken tussen gastvrij zijn en aan de andere kant de coronaregels handhaven. ,,De openbare ruimte zó inrichten dat iedereen zich veilig voelt. Dat is voor de komende tijd een belangrijke opgave”, zegt ze. En daarbij worden alle ervaringen betrokken van zaterdag. Zodat Goes klaar is voor het aankomende hoogseizoen.