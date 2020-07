Goede hoveniers zijn moeilijk te vinden, dus gaat Sandee ze zelf opleiden

KAMPERLAND - Goed opgeleide hoveniers: ze zijn niet makkelijk te vinden in Nederland. Dus pakt Sandee groen het anders aan. Het Kamperlandse hoveniersbedrijf begint na de zomer in samenwerking met Scalda zijn eigen MBO-opleiding.

Toekomstige leerlingen gaan werken en leren tegelijk. Zo gaan ze vier dagen in de week onder begeleiding én betaald aan de slag als hovenier, en de vijfde dag volgen ze alle wettelijk verplichte vakken op het Scalda in Goes. Afhankelijk van het niveau duurt de opleiding twee of drie jaar. Hoe dan ook is er garantie op een vaste baan bij Sandee groen, zegt woordvoerster Gonnelien Jobsen van het bedrijf. Sandee neemt eveneens de opleidingskosten voor zich.

Wie interesse heeft, kan zich aanmelden via de website van Sandee groen. Daarna volgt een kennismakingsgesprek. ,,Om te kijken of diegene bij ons bedrijf past. We nemen niet iedereen aan. Want we willen natuurlijk wel kwaliteit binnenhalen”, zegt Jobsen.

De leerlingen worden in eerste instantie opgeleid tot hovenier (MBO-niveau 2) of vakbekwaam hovenier. Dat is een stapje hoger en duurt dan ook een jaar langer. Daarna kunnen ze zich verder specialiseren, bijvoorbeeld in aanleg en onderhoud of Tuintekenen. Omdat Sandee zo'n groot bedrijf is en zich bezighoudt op verschillende vlakken, kunnen de leerlingen altijd wel ergens binnen het Kamperlandse bedrijf terecht, legt Jobsen uit. ,,Als een leerling zich goed inzet en zijn diploma haalt, bieden we die gewoon een baan aan”, zegt Jobsen. ,,Die garantie kunnen we geven.” De eerste aanmeldingen voor de opleiding, die in week 36 begint, zijn al binnen.