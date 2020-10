Goed nieuws voor iedereen die oud wil worden in Kapelle: er komen 76 seniorenappartementen bij

Burgemees­ter Goes: ‘Overlast door straathan­del uitbannen is een illusie

12 oktober GOES - Het is een illusie dat de straathandel in Goes helemaal wordt uitgebannen met de maatregelen die het college wil nemen. Die eerlijke boodschap schrijft burgemeester Margo Mulder in een memo aan de gemeenteraad. Wel denkt ze het de drugsdealers een stuk moeilijker te kunnen maken.