Gezocht: vrijwilligers die de natuur helpen schoonmaken

VIDEO Vlaketun­nel dicht na ongeluk

2 maart KAPELLE - De Vlaketunnel op de A58 in de richting van Vlissingen is maandagochtend enige tijd afgesloten geweest door een aanrijding met twee personenauto's. Bij dat ongeluk was sprake van letsel, maar behandeling in het ziekenhuis was niet nodig. Het verkeer werd omgeleid via de Oude Rijksweg. Door de afsluiting stond er een flinke file.