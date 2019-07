Gezocht: heel veel beha's voor het Geersdijkse Stoppelfeest

GEERSDIJK - Het jaarlijkse Stoppelfeest in Geersdijk draait vooral om gezelligheid en muziek. Maar deze keer is het vermoedelijk de ludieke aankleding die de show steelt.

„Nu heb ik met van alles over straat gelopen in Geersdijk, maar nog nooit met beha’s”, grapt Kevin Moll als hij met medebestuursleden Wesley de Haze en diens moeder Marian richting het festivalterrein net naast de Stekeldijk loopt. Wesley voorop, Kevin achteraan. Tussen hen in hangt een stok met daaraan een bonte verzameling tweedehands beha's. Het opvallende tafereel blijft niet onopgemerkt. Een dorpsgenoot die haar hond uitlaat, roept dat ze thuis een tasje bustehouders heeft klaarstaan. Een passerende fietsster kijkt haar ogen uit. „Jullie lopen met beha’s over straat!”, roept ze verbaasd.

Het idee om een slinger van beha's te maken ontstond vorig jaar in Gelderland. „We gaan ieder jaar met een groepje naar muziek- en motorcrossfestival Zwarte Cross”, zegt Wesley. „Daar doen we altijd leuke ideeën op voor het Stoppelfeest. De behaslinger is er één van. Op de camping zagen we er eentje aan een tent hangen en toen dachten wij: goed idee!”

Het is de bedoeling dat alle bustiers samen een lange slinger vormen die zaterdag 7 september het hele festivalterrein versiert en - afhankelijk van het aantal gedoneerde beha's - ook de feesttent. „Eerder hebben we onder meer paraplu's en lampenkappen als decoratie gebruikt”, zegt Marian. „En ieder jaar schilderen we grappige tekstborden. We zien het als een sport om met weinig budget toch elke keer wat leuks neer te zetten.”

Dat gaat de negen bestuursleden van Soos de Vaete goed af. Samen met zo'n zestig vrijwilligers zetten ze al zes jaar op rij een geslaagd festival neer. Zó geslaagd dat de taks bereikt is, in ieder geval voor wat betreft de bezoekersaantallen. Kevin: „Die groeiden de afgelopen jaren gestaag en de vorige keer hadden we zoiets van: dit is genoeg. We willen niet supermegagroot worden, we vinden het Stoppelfeest juist leuk zoals het is. En dat horen we ook terug van de bezoekers.”

Het zijn vooral Noord-Bevelanders die afkomen op het kleinschalige muziekfestival dat geen vaste locatie heeft, maar rouleert met het plantschema van boer Verhulst. De sfeer is misschien nog het best te omschrijven als ‘ouwe-jongens-krentenbrood’. Niet verwonderlijk dus dat het sociale aspect voor veel bezoekers belangrijker is dan de bands die komen optreden. Dat blijkt ook uit de kaartverkoop, die voor het eerst niet aan de deur is, maar via voorverkoop. De hoofdact is nog een goedbewaard geheim en toch is al bijna driekwart van de kaarten vergeven.

De overige vier artiesten heeft het Stoppelfeestbestuur langzaam maar zeker prijsgegeven: blues-rockband Highway 58, Sixties Revolution (jaren zestig muziek), coverband No Point en DJ Patrick. Voor de jonge bezoekers is er een indianendorp en eten kan bij de diverse foodtrucks. En de beha's? Zij mogen de stille getuigen zijn van een groots feest in een klein dorp.