Gezien (90) uit Goes koopt van haar verjaardagsgeld speelgoed voor het ziekenhuis

En zo ging het ook. Pakweg vierhonderd euro haalde ze eind vorig jaar uit de envelopjes, toen ze haar negentigste verjaardag vierde. Van dat geld is allerlei speelgoed gekocht, waaronder een houten speelgarage, keukenspulletjes, een speelkleed en duplo. Dinsdag was Gezien Doedens in ziekenhuis Adrz in Goes om dat allemaal te overhandigen. ,,Er wordt al zoveel gedaan voor kinderen in andere landen”, zei ze. ,,En dat is goed, hoor! Maar ik vond het ook mooi om een keer iets te doen voor de kinderen dichtbij huis.”