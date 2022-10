Gewonden bij aanrijding op Deltaweg bij Wilhelminadorp

De auto’s kwamen rond 19.55 uur met elkaar in botsing op de kruising met de Langeweg. Twee ambulanceteams kwamen ter plekke om zich over de betrokkenen te ontfermen. Rond 20.45 uur zijn twee slachtoffers met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Goes. Bergingsbedrijf De Moor heeft de auto’s, waarvan er één een Duits kenteken had, getakeld.