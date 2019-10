Gewonde na botsing auto en trekker in Lewedorp

Twee aanhoudin­gen na vermoede­lij­ke diefstal jas bij kroeg Goes

13:37 GOES - Bij een kroeg bij de Oude Vismarkt in Goes is in de nacht van vrijdag op zaterdag een kleine vechtpartij uitgebroken over een gestolen jas en vest. De eigenaar van de jas zag dat deze gedragen werd door een andere man en sprak hem daarop aan.