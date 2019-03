Gewonde man (22) gevonden in Lewedorp, skateboard ligt kilometers verderop

LEWEDORP - Een 22-jarige Duitser is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01.00 uur gewond aangetroffen in de Sloestraat in Lewedorp. Zijn skatebord werd kilometers verderop gevonden. Wat hem is overkomen, is vooralsnog onduidelijk.

Een voorbijganger waarschuwde de politie dat de de gewonde man op het wegdek naast het trottoir lag. Hij is, mogelijk vanwege zijn verwondingen, nog steeds niet goed aanspreekbaar. De man is naar het ziekenhuis gebracht, zijn familie in Zeeland is ingelicht. Hij is niet in levensgevaar.

Buurtbewoners zeggen een tweede persoon op de Sloestraat te hebben gezien. Het slachtoffer werd mogelijk geholpen door deze onbekende persoon.

Agenten onderzochten de route die de man afgelegd zou hebben tussen twee adressen waar familie van hem woont. Uiteindelijk vonden agenten op de Stoofweg in Nieuwdorp een zogeheten ‘longboard’, een skateboard dat waarschijnlijk van het slachtoffer is. Er was een wiel afgebroken. De politie weet niet zeker of het om een ongeval gaat, wie het slachtoffer eventueel geholpen zou hebben en waarom de man enkele kilometers verderop lag.