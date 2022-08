Gewonde bij verkeersongeval Havendijk in Yerseke

Leidenaar verricht monniken­werk met oude stadskaart van Goes: ‘Elk huis kleur ik apart in’

LEIDEN - Architectuurhistoricus Marcus Laman (64) raakte in coronatijd in de greep van een nieuwe hobby: het inkleuren van historische stadskaarten. Volgens hem moeten wij ons laten inspireren door de hoeveelheid groen in de steden in de zestiende en zeventiende eeuw.

19 augustus