Gewonde bij ongeluk Kapelle, auto op zijn kop in de sloot

2 april WISSENKERKE - Wie een auto heeft op Noord-Beveland heeft geluk. Want als je een parkeervergunning voor de Banjaard koopt, krijg je het aanschafbedrag van 100 euro terug in bonnen. En die kan je bijvoorbeeld in de lokale supermarkt uitgeven. Een prachtig gebaar, maar hoe eerlijk is dit eigenlijk?