Gewonde bij mogelijk steekincident in Goes

Het incident werd rond 20.20 uur gemeld. Al snel waren naast een ambulanceteam ook zes politiewagens ter plekke. Het slachtoffer, een vrouw, bleek zich in een woning in de straat te bevinden. Politiemensen hebben haar uit de woning gehaald en overgedragen aan de ambulancedienst. Volgens omstanders was ze op dat moment geboeid maar de politiewoordvoerder kon dit nog niet bevestigen.

Vanwege het voorval was enige tijd een stukje van de stoep bij de Jan van Brakelstraat afgesloten. Nadat de politie iets in een bewijszak had gedaan, vertrokken de politiewagens rond 21.15 uur weer. De stoep was even daarvoor al vrijgegeven. Volgens de politiewoordvoerder wordt nog onderzocht wie er naast de vrouw verder nog bij het incident betrokken was. Er is ook nog geen signalement van een mogelijke verdachte.