Gewonde bij incident in Kamperland

Een ‘Vervallen Hoornwerk’, zo noemt de Thoolse stadsplattegrond uit 1744 de fortificatie die pal tegenover de stad aan de overkant van de Eendracht tussen Tholen en Brabant lag. Dit kroon- of hoornwerk Slikkenburg was onderdeel van de Linie van de Eendracht. Zo’n kroonwerk was een buitenwerk, bestaand uit twee ‘vleugels’ met bastions. De naam was ontleend aan een vervallen dorp Slikkenburg, dat in 1753 werd beschreven als ‘met zyn kerk verdweenen’.

