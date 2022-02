Gewonde bij botsing tussen auto en vrachtauto in Goes

Eens een zeeuw Elma emigreerde naar Zweden: ‘Ik woon hier al ruim vijftien jaar, maar ik ben en blijf een Zeeuw. Oaltied.’

Als elfjarig meisje ging Elma Weezepoel (39) op vakantie naar Zweden. Ze was op slag verliefd op het land en toen ze ruim tien jaar later de Zweedse Christopher ontmoette, was ze niet meer te stoppen. Ze pakte haar koffers en woont inmiddels ruim vijftien jaar in Sandared, een dorpje in de buurt van de stad Borås.

27 januari