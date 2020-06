Gevaarlijke rotondes in Goes: raad speelt geen paniekvoetbal

Horeca komt terug in boekwinkel De Koperen Tuin: ‘Mensen vroegen er continu naar’

18 juni GOES - Een kop koffie drinken is binnenkort weer mogelijk in boekwinkel De Koperen Tuin in Goes. Eigenaar Anthoni Fierloos heeft besloten het horecagedeelte te heropenen. ,,Ik hoop dat het voor wat reuring gaat zorgen.’’