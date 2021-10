Geur van koeien en stampij van stieren: boer verwacht klachten van nieuwe buren in Rilland

Het is definitief: Reimers­waal moet plastic afval vanaf 2023 weer apart inzamelen

28 september KRUININGEN - Het is definitief: inwoners van Reimerswaal moeten vanaf 1 januari 2023 weer plastic afval, drankpakken en blik apart gaan inzamelen. Om de grote berg restafval die nu nog in de verbrandingsoven verdwijnt verder terug te dringen, gaan inwoners, net als in Kapelle en Goes, betalen per lediging van de zwarte container.