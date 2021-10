Gestopte Goese Facebookgroep heeft al een opvolger: ‘Vloeken en beledigen wordt niet getolereerd’

Juist het feit dat het er volgens hem verbaal steeds agressiever aan toeging, was voor Frits de Kaart mede de reden om na drie jaar de pijp aan Maarten te geven. In zijn Muurkrant deelde en plaatste hij onder meer nieuwsberichten over Goes (anderen konden dat ook doen). Ook konden mensen berichten plaatsen over bijvoorbeeld evenementen. Maar de discussies onder deze berichten verhardden, met name als het over zaken als asielzoekers en Zwarte Piet ging. Astrid de Jong had de Muurkrant graag willen overnemen, maar De Kaart wil de groep niet overdragen aan een andere beheerder. Daarom heeft De Jong de pagina Nieuws uit Goes opgezet.