Gerard Rabelink blijft nog even in Borsele: hij wordt ‘formateur’ bij opstellen bestuursprogramma

Renovatie Vredelust veel te duur: Cedrah ziet geen mogelijkhe­den meer voor vluchtelin­gen

YERSEKE- Cedrah wilde graag vluchtelingen uit de Oekraïne onderbrengen in voormalig Vredelust in Yerseke. Maar het kan echt niet. Het pand is zó erg vernield, dat renovatie in de tonnen zou lopen.

6 april