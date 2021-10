Gerard gaat na 40 jaar niet meer mee als de Rillandse brandweer uitrukt

Verkeers­druk­te in Goes neemt weer toe: ‘Doe iets aan het knelpunt Tienden­plein!’

GOES - Het wordt weer drukker met auto’s in Goes. Sinds het thuiswerken goeddeels in de ban is gedaan, loopt het ’s ochtends weer regelmatig vast op de bekende punten, waaronder het Tiendenplein. Fracties in de raad roepen het college op dat laatste knelpunt nu snel aan te pakken.

26 oktober