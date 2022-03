Geparkeerde auto afgebrand in Kapelle

Gedragsex­pers willen tbs met voorwaar­den voor gewelddadi­ge Goesenaar, maar verdachte is falikant tegen

MIDDELBURG - Volgens gedragsdeskundigen is de 22-jarige Goesenaar Nathan van B., die vandaag voor de rechtbank in Middelburg moest verschijnen, zwakbegaafd. Hij lijdt bovendien aan ADHD en een borderline-stoornis. Ze adviseerden daarom Van B tbs met voorwaarden op te leggen voor de geweldsdelicten waar hij zich voor moest verantwoorden. Maar dan wel met voorwaarden. En dat was tegen het zere been van de verdachte.

24 maart