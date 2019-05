Gemeenten willen duurste variant voor Deltaweg en manen provincie tot actie

Jelle uit Goes sorteerde bierdoppen, maar interviewt nu de burgemees­ter voor zijn eigen krant

9 mei GOES - Als je in een rolstoel zit, worden je talenten vaak niet gezien. Jelle van Wirdum (29) uit Goes legt zich daar niet bij neer. Met het maken van een eigen krant laat hij zien wat hij in z'n mars heeft. Hij mocht zelfs de burgemeester interviewen.