Gemeenten hameren op veilige Deltaweg: ‘Gelukkig zijn er nog geen doden gevallen’

Behalve zijn eigen gemeente zetten ook Goes, Borsele, Terneuzen en Schouwen-Duiveland de handtekening onder een brief. Ze vinden dat de doorstroming en de veiligheid op de weg snel moeten verbeteren. ,,Met name het stuk tussen Goes en Noord-Beveland is met gemiddeld 20.000 verkeersbewegingen per dag onvoorstelbaar druk’’, zegt Schenkelaars. ,,De weg is daar niet op berekend.’’ Hij wijst op recente ongelukken. ,,Daar zijn gelukkig geen doden bij gevallen, maar wij hebben ernstige zorgen.’’