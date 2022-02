Gemeentebestuurders Noord-Beveland willen méér salaris dan eigenlijk mag, provincie is nog niet akkoord

Moederbe­drijf Bison boekt recordom­zet en dat succes kleeft aan de Goese fabriek: ‘Bison is een ijzersterk merk’

GOES - Het moederbedrijf van lijmproducent Bison International in Goes, Bolton Adhesives, boekte vorig jaar een recordomzet van 260 miljoen euro, 26 miljoen meer dan in 2020. ,,We zijn trots op dit resultaat en Goes mag dat ook zijn. Bison is een ijzersterk merk.”

6:00