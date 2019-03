Gemeentebelang wil nog steeds niet in vertrouwenscommissie: ‘Niet met de wethouder erin’

Volgens Van Leeuwen zijn er andere oplossingen. ,,De gemeentesecretaris bijvoorbeeld. Die maakt deel uit van het college, kent het ambtelijk apparaat en is politiek onafhankelijk. Of desnoods een andere wethouder.”



Dat zou volgens Mackintosh de raad dat moeten beslissen: ,,De raad heeft besloten om een wethouder te benoemen als adviseur. Het is dus ook aan de raad om daar eventueel een wijziging in aan te brengen.”



Maar Van Leeuwen zegt dat GB helemaal niet over de benoeming heeft mee kunnen praten. ,,Het was al besloten in een overleg waar wij geen deel van uitmaakten. En des te opmerkelijker: nog voor de gemeenteraadsverkiezingen is in een overleg met alle fractievoorzitters besloten dat er in een volgende vertrouwenscommissie geen wethouder meer komt.”