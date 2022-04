Gemeentebelang lijkt toch echt buiten de boot te vallen in Kapelle: VVD, SGP, PvdA en CDA samen verder

SGP komt waarschijn­lijk terug in Kapelse coalitie: partij heeft ‘ruzie’ met de VVD bijgelegd

KAPELLE - De gemeente Kapelle krijgt misschien vier wethouders. De SGP keert in de persoon van Marco Kleppe waarschijnlijk terug in de coalitie. De ‘ruzie’ tussen SGP en VVD is bijgelegd.

24 maart