Gemeente wil Kledingbank een paar dagen naar Goes halen

De gemeente wil in gesprek gaan met de Kledingbank Zeeland in de hoop dat deze in 2019 twee dagen naar Goes wil komen om een uitgifte op te zetten. De Kledingbank is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die dat zelf niet meer kunnen betalen. De organisatie bestaat sinds 2012 en heeft de afgelopen jaren al bijna 10.000 kledingpakketten verstrekt. De gemeente denkt dat meer Goesenaren er gebruik van zullen maken als ze niet helemaal naar Middelburg hoeven te reizen. De gemeente Goes subsidieert de Kledingbank en is bovendien bereid mee te betalen aan de eventuele ‘uitgiftedagen’ in Goes.