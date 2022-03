Gemeente wil kijken naar alternatief plan voor oude school in Kloetinge, kou is een beetje uit de lucht

Gratis winkelen kan al 15 jaar bij Ruilwinkel in Goes

GOES – De Ruilwinkel in Goes bestaat 15 jaar. Vier vrijwilligers werken al vanaf de start enthousiast mee. Marja Noordhoek, directeur SMWO en burgemeester Margo Mulder van Goes zetten hen in het zonnetje tijdens de 15e verjaardag van de Ruilwinkel in Goes, afgelopen donderdag.

19 maart