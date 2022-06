‘Gemeente moet in actie komen om avondvierdaagse in Goes te behouden’

De avondvierdaagse in Goes werd vorige week gelopen. De organisatie (de Stichting Fruitwandeltochten) had geen leuke boodschap voor de wandelaars: het is waarschijnlijk de laatste editie. Er zijn simpelweg te weinig vrijwilligers. Nog maar drie mensen zijn beschikbaar voor de organisatie. Ze verrichten voorafgaand aan de vierdaagse en tijdens het evenement allerlei taken. Eén van hen loopt tegen de tachtig. Dat is geen houdbare situatie. De zoektocht naar nieuwe bestuursleden en/of vrijwilligers verloopt moeizaam.