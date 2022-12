Gemeente koopt stuk bos zodat Kamperlanders kunnen sporten

,,Zodra de gemeenteraad akkoord is ga ik om tafel met de initiatiefnemers”, zegt Van der Maas. ,,Ook de dorpsraad wil graag meepraten.” De bedoeling is om duidelijk te krijgen of de plannen nog actueel zijn en of de toegezegde subsidies nog beschikbaar zijn. Daarover wil de gemeente graag duidelijkheid. Van der Maas heeft alle vertrouwen in de initiatieven, maar mocht om wat voor reden dan ook een initiatiefnemer afhaken, dan gaat de gemeente zelf aan de slag met het bos. ,,Wij hebben er ook over nagedacht en dan gaan we zelf iets doen. Dat zal dan gericht zijn op met name volwassenen”, zegt Van der Maas. ,,Maar de koop gaat door.”