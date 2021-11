Gemeente Kapelle blijft toch adverteren in De Scheldepost

Trainews verkoopt Zeeuwse kranten na commotie over censuur: ‘Situatie was onhoudbaar geworden’

YERSEKE - Alle huis-aan-huiskranten van Trainews worden vanaf vrijdag uitgegeven door uitgever Quaeris Media uit Goes. Dat zijn beide bedrijven deze week overeengekomen. Mede-directeur Daniël van Iwaarden noemt de verkoop van de bladen ‘onvermijdelijk’ na alle ophef die was ontstaan over het identiteitskader. Daardoor publiceerden de kranten geen advertenties meer over evenementen op zondag en muzikale optredens. Het leidde tot grote verontwaardiging bij veel lezers en adverteerders.

29 september