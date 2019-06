Gemeente en Zeeuwse Lagune schikken minnelijk

Dat meldt de gemeente vanmiddag. Doeleman wilde ooit vier eilanden met hotelappartementen, recreatieappartementen en recreatiewoningen in het Veerse aanleggen, maar dat stuitte op veel verzet. Nadat de plannen door de gemeenteraad waren afgeschoten en de rechter de gemeente in het gelijk stelde, diende de initiatiefnemer een schadeclaim in. Ook kondigde hij hoger beroep aan. Uiteindelijk had de gemeente de keuze tussen enerzijds een lange en kostbare procedure voeren met een onzekere uitkomst, of een minnelijke schikking treffen. Het is dat laatste geworden. De gemeenteraad heeft op 28 februari al ingestemd met de vaststellingsovereenkomst tijdens een besloten vergadering, tot ergernis van de PvdA in de gemeenteraad.