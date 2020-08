Geld voor zonnepark is binnen, nu echt einde verhaal voor mestvergister bij Rilland

Twee maanden geleden werd al duidelijk dat Engie geen heil meer zag in de bouw van een groen-gascentrale in de Bathpolder . Het energiebedrijf noemde de gegroeide weerstand in de omgeving en de politiek tegen het project als reden om de stekker eruit te trekken. De positie van grondeigenaar ASR heeft bij dit besluit ongetwijfeld ook een grote rol gespeeld. De grootgrondbezitter benaderde vorig jaar ZonXP voor een alternatief plan voor de locatie. De gemeente Reimerswaal greep deze uitgelezen kans om de komst van de mestvergister te dwarsbomen met beide handen aan.

Forse prijs

Voor die ontsnappingsroute moet Reimerswaal overigens wel een forse prijs betalen. De gemeente wil in principe geen goede landbouwgrond opofferen voor zonneparken, maar maakte in september vorig jaar voor ZonXP een uitzondering. Om de aanleg van het park rendabel te maken, komen behalve op perceel waar de mestvergister zou komen, ook op drie andere plekken in het kassengebied zonnepanelen te liggen. In totaal gaat het om zo’n 7 hectare. De grootste klapper maakt ZonXP in de Kreekrakpolder, aan de andere kant van het kanaal. Daar mag een zonneveld van 17 hectare worden aangelegd.