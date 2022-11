Geen zakken vol plastic aan lantaarnpalen in Goes: ‘Enkel meeuwen, honden en katten zullen er blij mee zijn’

Het wordt een bende in Goes als inwoners hun zakken met plastic afval aan de straatkant moeten zetten of moeten ophangen aan lantaarnpalen. Dat denken veel partijen in de Goese raad.

Het plan gaat dan ook niet door. Net als het idee om de grijze container nog maar één keer in de vier weken te legen, al staan veel fracties daar wel wat positiever tegenover.

Inwoners van de gemeente Goes kunnen hun zakken met plastic afval nu kwijt in ondergrondse containers die bij de supermarkten en in de wijken en dorpen staan. Maar stiekem gooien veel inwoners ook heel wat afval in die zakken dat er helemaal niet in thuishoort. Als dat te veel is, wordt het afgekeurd. En dat gebeurt regelmatig in Goes. In plaats van dat de gemeente er geld voor krijgt (plastic kan worden gerecycled) moet ze dan betalen om de zakken als restafval te laten verbranden.

Rommeltje

Om daar verandering in te brengen, willen burgemeester en wethouders het plastic afval aan huis laten ophalen. Mensen krijgen dan doorzichtige plastic zakken. Bij het ophalen kan worden gecontroleerd of daar geen afval in zit dat er niet in thuishoort. Maar donderdag bleek dat de meeste partijen in de gemeenteraad dit geen goed idee vinden. Ze vrezen dat het een rommeltje wordt als mensen de zakken aan de straat zetten of ophangen aan haken die op lantaarnpalen zijn bevestigd. ,,De meeuwen, honden en katten zullen er blij mee zijn’’, zei Frans van der Knaap (CDA). Bijna alle fracties zijn bang dat zakken wegwaaien of openscheuren. ,,In Roosendaal doen ze het zo en ik zag dat het daar een bende is op straat’’, zei Martin Wissekerke (D66).

De meeste partijen willen de huidige manier van inzamelen nu niet rigoureus veranderen, maar inwoners juist stimuleren om hun afval beter te scheiden en geen ander afval bij het plastic te gooien. Sommige fracties stelden voor om desnoods controles uit te voeren bij de ondergrondse containers om te kijken of mensen daar echt alleen plastic in stoppen.

Grijze container

Hoewel de wethouder de gemeenteraad er nog van probeerde te overtuigen dat het ophalen van het plastic aan huis de beste optie is, besloot de raad het hele voorstel van B&W over het nieuwe afvalbeleid niet te behandelen. Daarmee is niet alleen het aan huis ophalen van het plastic, maar ook het minder vaak ophalen van het restafval voorlopig van de baan. Tegenover dat laatste staan veel fracties trouwens wel wat positiever. Ze willen allemaal dat het doel van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar wordt gehaald. Maar vooralsnog kunnen inwoners hun grijze container, als ze dat willen, dus nog elke twee weken laten legen.