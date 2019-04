Geen wietproef, maar mogelijk wel testlocatie voor drugs in Goes

Vraagtekens

De kans bestaat dat Goes wel een testlocatie krijgt voor drugs, een zogeheten DIMS. Dat is een plek waar mensen op vrijwillige basis de kwaliteit van hun drugs kunnen laten testen. Bij de komst van zo’n locatie in Zeeland is onder meer het College Zorg en Welzijn betrokken. ,,We zijn bezig om te kijken of het in Goes kan komen”, zegt Mulder. Ze benadrukt dat het nog een heel prematuur plan is, waarover ze verder nog weinig kan zeggen. ,,Er is in Zeeland een basis gelegd voor een mogelijke DIMS, maar daar worden heel veel eisen aan gesteld. We moeten het proces stap voor stap doorlopen.”