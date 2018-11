Geen treinverkeer tussen Rilland-Bath en Bergen op Zoom

Buurman schreeuwde echtpaar wakker bij brand in Goes, eigenaar: ‘Ik ben blij dat ik nog leef’

9 november GOES - De eigenaar van het huis aan de Beethovenlaan in Goes, waar vanochtend een felle brand woedde in de carport, is zijn overbuurman eeuwig dankbaar. De buurman alarmeerde hem en zijn vrouw tijdens de brand door te bonzen op de deur en te schreeuwen door de brievenbus.