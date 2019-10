Geen treinen in Goes in weekend van 19 en 20 oktober

Kritische én positieve geluiden over MFC Wissenker­ke

10 oktober WISSENKERKE – Een concreet plan voor een multifunctioneel centrum in Wissenkerke is er niet, maar daar leek het donderdagavond wel even op in de raadszaal van Wissenkerke. Verschillende mensen lieten zich uit over de invulling van het voormalige Aldi-terrein aan de Voorstraat.