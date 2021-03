Geen toestemming voor picknick op Grote Markt in Goes, maar initiatiefnemers geven niet op

video Leonie Ton loopt bijna 80 kilometer in zes uur (dat is een Nederlands record en toch ook niet)

20 maart DE BANJAARD - Met 79,740 kilometer scherpte duuratlete Leonie Ton zaterdagmiddag haar Nederlandse record in een zes-uursloop flink aan. De inwoonster van Wissenkerke kwam liefst 1806 meter verder dan in 2017. Toch gaat de nieuwe afstand niet de boeken in, omdat-ie is neergezet in een virtuele race en het rondje op vakantiepark De Banjaard niet officieel was opgemeten. ,,Maar voor mij telt-ie wel, hoor”, zei ze kort na de finish. ,,Ik ben er trots op.”