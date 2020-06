Geen tijdelijke maatregelen om doorstroming bij Tiendenplein in Goes te verbeteren

Wat gaat Yerseke doen met 1,4 miljoen?

25 juni YERSEKE - De opbrengst van De Zaete in Yerseke wordt definitief niet in het project zelf, maar in mfc Tehaere aan de andere kant van het dorp geïnvesteerd. De raad van Reimerswaal hoopt dat er nog wel iets overblijft van de 1,38 miljoen.