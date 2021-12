Geen ruimte in Kamperlandse straat voor extra bomen: dan maar bij bewoners in de voortuin

Proef met vrachtwa­gen­ver­bod in Goes nadert einde: ‘Er rijden er nog net zo veel, want ze handhaven nauwelijks’

GOES - Hoewel het proefjaar voorbij is, blijft het vrachtwagenverbod in de Buys Ballotstraat in Goes voorlopig van kracht. Een besluit over een mogelijk permanent verbod valt volgend jaar.

20 december