Geen reden tot paniek in Goes nu halve college is opgestapt

Video Uniek: een kijkje onder de ‘dubbele bodem’ van het zwembad in Goes

17:04 GOES - Je wilt niet weten wat er allemaal onder de ‘dubbele bodem’ van het zwembad in Goes ligt. ,,Elastiekjes, haarspeldjes, muntgeld. Mensen verliezen van alles”, zegt directeur Bart van den Heuvel van Omnium Goes.