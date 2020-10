Geen optochten in Borsele, maar helemaal stil zal carnaval niet zijn

Maar dat het afgelasten van alle optochten en feesten zuur is voor de carnavalsverenigingen mag duidelijk zijn. Zeker omdat vorig jaar een flinke storm de optochten parten speelde. ,,We willen geen jaar overslaan”, zegt Johan Schrieks van De Koenkelpot in ’s-Heerenhoek. ,,We moeten wel wat doen om het carnaval levend te houden”, zegt Jeroen van Sabben van de Pikpotters in Kwadendamme. ,,We zijn aan het kijken wat we voor de jeugd kunnen doen en we willen in ieder geval wel onze oliebollenactie houden.”

Koffiedik kijken

,,We kijken naar een paar scenario’s”, zegt Wim de Kok van de Kraaiepikkers in Lewedorp. ,,We hebben het met de drie verenigingen al gehad over een zomercarnaval. Dat doen we dan samen in één weekend maar het is natuurlijk wel koffiedik kijken of dat kan. Zelf doen we misschien wel iets met kindercarnaval.” Dat wil carnavalsvereniging De Koenkelpot in ’s-Heerenhoek ook proberen. ,,We gaan zo snel mogelijk in overleg met de school over schoolcarnaval maar dan zonder de ouders er bij. En we willen kijken of we iets kleinschaligs kunnen doen, bijvoorbeeld via sociale media”, zegt Schrieks.