Geen noodlokalen, maar permanente uitbreiding voor de Kloetingseschool

Dat heeft de gemeenteraad donderdag besloten. De twee nieuwe lokalen kosten ruim een miljoen euro. Een bedrag dat de oppositiepartijen CDA, VVD en D66 te gortig vinden. Ze pleitten er tijdens de raadsvergadering voor om de school in de vorm van noodlokalen een tijdelijke uitbreiding te geven. Hoewel coalitiefractie Nieuw Goes in een vorige vergadering ook kritisch was over de permanente uitbreiding stemde ze uiteindelijk toch voor. Daarmee was er een meerderheid voor uitbreiding van de school met twee permanente lokalen.