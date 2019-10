Geen milieutoets nodig voor omstreden mestvergister, tenzij stikstof roet in het eten gooit

Een meerderheid van de Staten zou de mestvergister die energiebedrijf Engie bij Rilland wil bouwen het liefst tegenhouden. Maar de middelen zijn beperkt, omdat het bestemmingsplan geen belemmeringen biedt en het plan voldoet aan de vergunningseisen. Laatste strohalm was een milieueffectrapportage (MER). In Gelderland heeft de rechtbank een vergelijkbaar project verboden, omdat geen milieutoets was uitgevoerd.

Second opinion

Volgens de Zeeuwse milieudienst RUD is zo'n MER niet nodig. De Staten twijfelden daaraan. Niet alleen de RUD heeft er nog eens naar gekeken, onderzoeksbureau Sweco heeft gelijktijdig een second opinion uitgevoerd.

Beide concluderen dat de RUD goed zat, maar intussen heeft de Raad van State de Nederlandse stikstofregels - die destijds nog golden - in de prullenbak gegooid. Dat betekent dat Engie nu nog wel moet aantonen dat de mestvergister geen nadelige invloed heeft op de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden. Zijn er aanwijzingen dat dit wel het geval is, zonder dat er compenserende maatregelen kunnen worden getroffen, dan moet mogelijk toch een MER worden uitgevoerd.

Tijdrovend